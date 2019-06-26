Тонны фекалий: туристы поставили Эверест на грань экологической катастрофы

Альпинисты, пытающиеся покорить Эверест в Непале, поставили под угрозу экологию и окружающую среду.

По данным Associated Press, туристы оставляют за собой тонны фекалий и мусора, которые могут попасть в питьевую воду.

Уточняется, что в этом году на Эксперте наблюдается настоящий ажиотаж среди тех, кто мечтает покорить гору. Альпинисты останавливаются на разной высоте в палатках, а когда снимаются с места, оставляют мусор и даже временное жилище, потому что не в силах его спустить вниз.

Восхождение на Эверест pixabay

Доброволец из этнической группы людей – шерпов, которые проживают недалеко от горы, проводит уборку в этих окрестностях уже много лет. По его подсчетам, только в районе Южного базового лагеря было оставлено 30 палаток и 5000 кг мусора.

В районе лагеря №2, который находится на высоте 6400 метров на вершине Гималаев, в 2019 году накопилось почти 8 тонн экскрементов. В материале говорится, что альпинисты при восхождении пользуются открытыми туалетами. Они выкапывают ямы в снегу, а когда температура увеличивается, все отходы стекают к Базовому лагерю и даже к поселениям у подножья горы. В конечном итоге, вода становится непригодной и опасной для здоровья.

Эверест pixabay

Из-за действий туристов во время последнего сезона восхождений заболело восемь из десяти шерпов. У них была острая кишечная инфекция из-за грязной воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года правительство Непала подверглось серьезной критике в связи с беспрецедентно большим числом разрешений на скалолазание.

Альпинисты вынуждены были стоять в условиях нехватки кислорода, дожидаясь своей очереди взойти на вершину Эвереста, что приводило к смертям.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся