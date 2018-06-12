Ад для интроверта: названы самые многолюдные места планеты

Если вы думаете, что переход со станции метро “Золотые Ворота” на станцию "Театральная” это очень многолюдное место, то вы ошибаетесь.

В мире есть станция метро, которую ежедневно посещают три миллиона человек, мечеть, напротив которой сложно сделать фото из-за скопившихся там туристов, и перекресток, который каждый день проходят больше двух миллионов людей.

OBOZREVATEL Travel рассказывает о самых многолюдных местах на Земле.

Метро Токио, Япония.

Самое загруженное и многолюдное метро в мире - метро Токио. Например, станцию Синдзюку ежедневно посещают более трех миллионов человек.

Но, если ехать на метро не в час-пик, то выглядит оно достаточно пустующим и не многолюдным.

Чичен-Ица, Мексика.

Одна из самых посещаемых достопримечательностей Мексики - священный город народа ица. Ежегодно, чтобы посмотреть на руины пирамид и прогуляться по древнему месту приезжают 2,6 млн туристов.

Тадж-Махал, Индия.

За год Тадж-Махал посещают более семи миллионов туристов. Наибольшей популярностью мечеть пользуется в октябрь, ноябрь и февраль.

Перекресток Сибуя, Япония.

Ежедневно этим перекрестком пользуются более чем 2,5 млн человек. Несмотря на многолюдность, перекресток спроектирован так, что попасть в человеческую "пробку" сложно.

Мертвое море, Китай.

Китайский курорт с искусственным водоемом расположен в городе Сычуане. Летом "море" превращается в самый многолюдный и тесный водоем. Однажды в нем одновременно плавали десять тысяч человек, несмотря на то, то площадь бассейна всего 30 тыс. кв. м.

ТЦ Mall of America, США.

Самый популярный ТЦ в мире - Mall of America, который находится в Миннесоте. Ежегодно его посещают более 40 млн человек. В ТЦ есть более 520 магазинов, парк развлечений и океанариум.

Пьяцца-дель-Кампо, Италия.

Площадь, которая привлекает туристов архитектурой и красотой, дважды в год наполняется тысячами людей. Это происходит из-за скачек Палио, во время которых площадь засыпают песком. Во время этого мероприятия площадь посещает больше 60 тыс человек.

Статуя Христа-Искупителя, Бразилия.

Наиболее знаменитая достопримечательность Бразилии - статуя Христа-Искупителя. Ежедневно ее посещают около четырех тысяч человек. Если не хотите "утонуть" в толпе туристов то приезжайте к статуе в любые дни, кроме выходных, Рождества и карнавала (он проводится с пятницы по вторник перед Великим постом).

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