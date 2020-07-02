Стюардессы назвали самые мерзкие привычки пассажиров

Кристина Долматова Журнал 12:47, 2.07.2020 Обновлено: 12:49, 2.07.2020

Стюардессы из разных авиакомпаний перечислили самые мерзкие привычки пассажиров самолетов во время путешествий.

Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратило внимание издание Daily Express. Так, по словам одной из бортпроводниц, ее поражает, что многие пассажиры оставляют после перелета мусор в не предназначенных для этого местах.

ria.ru

"Подгузники, продукты питания, рвота, пакеты. Все это запихивают в любые щели, маленькие кармашки на спинках кресел и под сиденья", – рассказала она, подчеркнув, что таким образом туристы увеличивают число бактерий в салоне самолета, в то время как у экипажа часто не хватает времени между рейсами, чтобы качественно его очистить.

biletik.aero

"Люди вообще зачастую делают отвратительные вещи на откидных столиках: я видела, как они меняли на них подгузники, стригли ногти на ногах, – и это только малая часть", –пожаловалась еще одна стюардесса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пассажир неизвестного самолета вызвал омерзение у попутчиков, подстригая перед началом рейса ногти.

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Travel Журнал

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