Стюардессу раскритиковали в сети за лайфхаки о заселении в отель

Стюардесса Кэт Камалани выложила видео в TikTok, где рассказала, как комфортно и безопасно провести время в отеле. Однако некоторых пользователей удивили советы девушки.

В ролике, который набрал более пяти млн просмотров, бортпроводница порекомендовала не называть громко номер своей комнаты в лобби-баре, проверять, нет ли кого-то за шторами или под кроватью, всегда закрывать дверь на внутренний засов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу в конца).

Также девушка посоветовала сразу убирать декоративные подушки и покрывала, потому что их никогда не стирают, и тщательно проверять кровать на наличие клопов. Однако некоторые пользователи TikTok обвинили Камалини в паранойе.

"Я работала в отеле и убирала в номере. Кто тебе сказал, что мы никогда не стираем пододеяльники и наволочки?", "Скажу честно, это звучит параноидально", "Зачем тебе обыскивать свой номер? Зачем кому-то тебя преследовать?", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная в соцсетях стюардесса Бианка Парадис поделилась видео, на котором позировала в откровенном купальнике, и поразила поклонников. На записи она сидела на высоком стуле перед камином, демонстрируя сексуальные формы.