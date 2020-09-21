Стюардесса рассказала, зачем на самом деле нужно убирать откидной столик

Неизвестная стюардесса раскрыла реальную причину, почему члены экипажа просят пассажиров убирать откидные столики во время наиболее опасных этапов полета.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на Reddit. По словам инсайдеров, бортпроводница объяснила данное требование правилами безопасности авиаперелетов, – путешественники должны выполнять указанные действия. В противном случае при внештатной ситуации они не смогут экстренно эвакуироваться.

"Это даже не столько для вас, сколько для человека, сидящего рядом. По той же причине, к примеру, вам ничто не должно мешать в проходе между рядами кресел", – пояснила стюардесса.

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Она также отметила, что большинство несчастных случаев на борту самолета происходит потому, что какие-либо предметы мешают свободному передвижению пассажиров. Зачастую аварийные ситуации возникают во время взлета и посадки, – вот почему в эти периоды принимаются особые меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Кэт Камалани показала поклонникам самые грязные места в самолете. Видео девушка опубликовала в своем аккаунте в соцсети TikTok.