Стюардесса рассказала, почему нельзя меняться местами в самолете

Почему нельзя меняться местами в самолете. Instore.travel

Стюардесса одной из популярных в мире авиакомпаний рассказала, почему пассажирам нельзя меняться местами на борту самолета во время рейса.

В первую очередь, по словам бортпроводницы, такое требование связано с процессом обслуживания клиентов – в частности, путешественникам важно находиться именно на закрепленных за ними местах, если при бронировании они заказывали специальное питание или указывали на пищевую аллергию. Об этом пишет Daily Express.

Кроме того, особую роль играет равномерное распределение баланса в салоне воздушного судна.

Стюардесса объяснила запрет на обмен местами в самолете kudapoedy.com

"Все самолеты функционируют в условиях стабильности. Чтобы постоянно ее поддерживать, от взлета до приземления, необходимо учитывать общий вес и его распределение на борту", – пояснила стюардесса.

Также члены экипажа отмечают, что пассажирам не следует пытаться пересесть, к примеру, из кресел эконом-класса на места в бизнес-класс, так как остальные туристы, как правило, платят за обслуживание дополнительные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, откидывание спинки кресла в самолете считается опасным для здоровья пассажира из-за того, что в случае аварийной ситуации это может привести к травмам.