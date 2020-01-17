"Коктейль для муд*ков": стюардесса рассказала о способе мести хамоватым пассажирам

Стюардеса Шон Кэтлин рассказала, что если турист общается грубо и ведет себя агрессивно в самолете, она портит его напиток.

Так, своим секретом она поделилась с изданием Daily Express. "Я беру чашку и кладу туда очень много льда, а затем наливаю всего две столовых ложки сока или газировки", — уточнила Кэтлин, пояснив, что эта тактика безвредна, но всегда вызывает раздражение.

Фото: vesti-ua.net

Кроме того, бортпроводница добавила, что дала коктейлю название "Специально для мудаков". Однако отметила, что никогда не делает с напитками ничего омерзительного.

"Например, я бы ни за что не плюнула пассажиру в стакан", — заключила сотрудница авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая стюардесса рассказала о случае, когда ее команда проучила уединившуюся в туалете пару.

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