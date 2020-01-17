Главная Новости
17 января • обновлено в 10:06
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

"Коктейль для муд*ков": стюардесса рассказала о способе мести хамоватым пассажирам

1.7т
Читать материал на украинском

Стюардеса Шон Кэтлин рассказала, что если турист общается грубо и ведет себя агрессивно в самолете, она портит его напиток.

Так, своим секретом она поделилась с изданием Daily Express. "Я беру чашку и кладу туда очень много льда, а затем наливаю всего две столовых ложки сока или газировки", — уточнила Кэтлин, пояснив, что эта тактика безвредна, но всегда вызывает раздражение.

"Коктейль для муд*ков": стюардесса рассказала о способе мести хамоватым пассажирам

Фото: vesti-ua.net

Новости
"Всегда омерзительно": стюардессы рассказали о главной опасности в самолетах

Кроме того, бортпроводница добавила, что дала коктейлю название "Специально для мудаков". Однако отметила, что никогда не делает с напитками ничего омерзительного.

"Например, я бы ни за что не плюнула пассажиру в стакан", — заключила сотрудница авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая стюардесса рассказала о случае, когда ее команда проучила уединившуюся в туалете пару.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги