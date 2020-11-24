Стюардесса рассказала о секретных способах звезд оставаться незамеченными в самолете

Американская стюардесса поделилась секретными способами знаменитых людей оставаться незамеченными во время перелета на самолете. Так, многие из них путешествуют инкогнито.

Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в TikTok. В первую очередь, по словам бортпроводницы, известные личности могут проводить время до полета в отдельных лаунж-зонах и, к примеру, там отдыхать, спать, заказывать еду и напитки (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Также знаменитости могут отчасти путешествовать инкогнито, так как их нередко доставляют к воздушному судну на отдельном транспортном средстве, буквально за несколько минут до закрытия двери лайнера. В связи с тем, что такие пассажиры чаще всего выбирают для перелета бизнес-класс, они также первыми покидают салон.

Белла Хадид в самолете Instagram Беллы Хадид

Бортпроводница также добавила, что если люди не видят знаменитостей на борту самолета, "это не значит, что их нет там".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская стюардесса по имени Тая раскрыла правду о требованиях к внешнему виду бортпроводниц. Девушка заявила, что ей и ее коллегам совсем необязательно иметь модельные параметры.