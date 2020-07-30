Стюардесса рассказала о самых ценных пассажирах: кто они

Неизвестная стюардесса рассказала о том, каких пассажиров можно считать самыми ценными на борту самолета в процессе авиаперелета.

Об этом сообщает Daily Express. По ее словам, в первую очередь, речь идет о физически подготовленных путешественниках, которые, к примеру, способны сдвинуть с места огромный люк, открыть тяжелую дверь или помочь успокоить буйного пассажира.

"Я обычно стараюсь запомнить, на каких местах сидят такие пассажиры. Это своеобразный вспомогательный ресурс для меня. Если в процессе полета наступит экстренная ситуация, я лично спрошу одного из таких людей, не готовы ли они помочь нам в случае необходимости. В частности, они могут оказать содействие при нападении на салон лайнера и вмешательстве в его работу, усмирении дебошира или в аварийных обстоятельствах", – объяснила бортпроводница.

Стюардесса рассказала о самых ценных пассажирах (фото – factroom.ru)

Она также добавила, что, как правило, пытается распознать в пассажирах и своих коллег – по ее мнению, они представляют "особо ценный ресурс", так как профессионально обучены, владеют уникальными навыками и знают, что необходимо делать в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Хизер Пул, автор книги о работе авиакомпании, рассказала о привычке пассажиров, которая больше всего раздражает бортпроводниц.