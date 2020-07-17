Стюардесса рассказала о самых странных выходках пассажиров

Стюардесса рассказала о самых странных выходках авиапассажиров, которые ее шокировали в рабочих поездках.

Об этом пишет Daily Express. Так, однажды туристка обратилась к ней с просьбой забрать грязный детский памперс – по словам сотрудницы авиакомпании, такой поступок возмутителен, ведь члены экипажа, как правило, взаимодействуют с продуктами питания на борту.

"Женщина поменяла подгузник ребенку на сиденье во время посадки, затем позвала меня, держа его в протянутой руке, – и впоследствии крайне расстроилась из-за того, что ей пришлось ждать, пока я принесу мусорный пакет", – вспомнила она.

В другой раз стюардессу неприятно удивил мужчина, попросивший пошутить над его женой, когда та забыла свою сумочку в другом кресле.

"Ее муж попросил меня об одолжении: "Когда вы принесете это ей, скажите, что у нее слишком высокие запросы. Ей это понравится!" – рассказала она, добавив, что не стала исполнять пожелание клиента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Сьюзен Браун рассказала о самой нелепой просьбе пассажира, с которой ей приходилось сталкиваться во время полета.