Стюардесса рассказала о самых грязных местах в самолете. Видео

Стюардесса Кэт Камалани показала поклонникам самые грязные места в самолете.

Соответствующее видео девушка опубликовала в своем аккаунте в соцсети TikTok. Бортпроводница посоветовала никогда не трогать карман, расположенный на спинке впереди стоящего сиденья. По ее словам, это место никогда не дезинфицируют. Ролик набрал более 500 тысяч просмотров (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Камалани посоветовала всегда протирать салфетками откидной столик перед использованием и регуляторы подачи воздуха, расположенные над головой пассажиров. Кроме того, самыми грязными предметами она также назвала инструкцию безопасности, ремень безопасности и дверную ручку в туалете.

Авиапассажирам посоветовали протирать регуляторы подачи воздуха. Скриншот видео

Подписчики стюардессы в комментариях под видео возмутились, что в самолете так много грязных мест во время пандемии коронавируса.

"Теперь мой страх перед полетами увеличился в несколько раз", "Почему авиакомпании не чистят эти места? Хотя бы во время пандемии", "Я в шоке", – написали поклонники Камалани.

Поклонники пришли в ужас от увиденного. TikTok Кэт Камалани

Стюардесса вызвала возмущение в сети. TikTok Кэт Камалани

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кэт Камалани выложила видео в TikTok, где рассказала, как комфортно и безопасно провести время в отеле. Однако некоторых пользователей удивили советы девушки.

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