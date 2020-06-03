Стюардесса раскрыла самые возмутительные поступки пассажиров

Стюардесса с ником Shrey Para рассказала о поступках авиапассажиров, которые возмущают ее больше всего.

Подробностями она поделилась на форуме Quora, передает Daily Express. По словам бортпроводницы, она негодует, когда пассажиры отказываются показать посадочный талон перед проходом в самолет.

Фото: moscow.zagranitsa.com

"Были случаи, когда туристы по каким-то причинам случайно путали рейс. Из-за таких и многих других ситуаций в целях безопасности авиакомпании требуют, чтобы мы проверяли билет перед посадкой. Если пассажир не хочет выполнять этого требования, мы имеем право отказать ему в посадке на самолет", – пояснила девушка.

Помимо этого, стюардесса призналась, что выходит из себя, когда пассажиры требуют помощи при размещении ручной клади на багажной полке.

Фото: bigworldtale.com

"Если вы не инвалид, не мать с младенцем, не беременная женщина и у вас нет серьезных проблем со здоровьем, пожалуйста, не просите стюардесс помочь вам закинуть чемодан наверх. В процессе мы получаем травмы, а авиакомпании не покрывают расходы на их лечение", – заявила она.

Стюардесса также добавила, что ей не нравится, когда пассажиры не приветствуют ее при посадке или проходят в самолет, опуская глаза. По ее словам, она ожидает от клиентов авиакомпании хотя бы улыбки.

Фото: pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Сьюзен Браун рассказала о самой нелепой просьбе пассажира, с которой ей приходилось сталкиваться во время полета.

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