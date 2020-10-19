Стюардесса раскрыла самые раздражающие поступки авиапассажиров

Стюардесса американской авиакомпании Монсеррат Андуджар-Геакоман рассказала о привычках пассажиров, которые больше всего раздражают бортпроводниц.

Подробностями девушка поделилась с изданием Daily Express. По ее словам, больше всего стюардессам не нравится, когда путешественники кладут свои личные вещи в проход.

"Представьте, что я пришла в ваш офис, сняла обувь и оставила ее на виду, чтобы вы могли споткнуться о нее... Чтобы облегчить жизнь стюардессам, достаточно убрать багаж на полку, а также не выставлять в проход колени и локти", – пояснила она.

Кроме того, Андуджар-Геакоман считает, что пассажирам не следует брать с собой в туалет телефоны. Как отметила бортпроводница, это раздражает персонал, ведь с сотовыми люди проводят больше времени в уборной и заставляют попутчиков дольше ожидать, стоя в проходе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийский бренд белья Honey Birdette выпустил откровенную рекламу с участием девушек в форме стюардесс и возмутил реальных бортпроводниц.