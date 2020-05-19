Стюардесса раскрыла самую нелепую просьбу пассажиров

Стюардесса Сьюзен Браун рассказала о самой нелепой просьбе пассажира, с которой ей приходилось сталкиваться во время полета.

Так, по словам бортпроводницы, она не против, когда туристы просят ее сфотографировать их с друзьями или семьей в салоне. Но она терпеть не может, когда кто-то просит снять их на видео. Она вспомнила, как однажды пассажирка хотела, чтобы ее снимали в течение 30 минут для видеоблога. Ее слова публикует Daily Express.

"Девушка остановила меня, когда я шла по проходу и спросила, могу ли я снять ее для видеоблога. К тому моменту мы раздали другим путешественникам еду, и у нас был небольшой перерыв, чтобы перекусить", – рассказала Браун.

Стюардесса также добавила, что всегда старается помочь и угодить клиентам, но в ее обязанности не входит снимать передвижение пассажира по самолету на видео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стюардесса, поработавшая в пяти разных авиакомпаниях, раскрыла опасность подаваемого в самолетах питания.