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19 мая • обновлено в 18:23
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Стюардесса раскрыла самую нелепую просьбу пассажиров

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Стюардесса Сьюзен Браун рассказала о самой нелепой просьбе пассажира, с которой ей приходилось сталкиваться во время полета.

Так, по словам бортпроводницы, она не против, когда туристы просят ее сфотографировать их с друзьями или семьей в салоне. Но она терпеть не может, когда кто-то просит снять их на видео. Она вспомнила, как однажды пассажирка хотела, чтобы ее снимали в течение 30 минут для видеоблога. Ее слова публикует Daily Express.

Стюардесса раскрыла самую нелепую просьбу пассажиров

"Девушка остановила меня, когда я шла по проходу и спросила, могу ли я снять ее для видеоблога. К тому моменту мы раздали другим путешественникам еду, и у нас был небольшой перерыв, чтобы перекусить", – рассказала Браун.

Стюардесса также добавила, что всегда старается помочь и угодить клиентам, но в ее обязанности не входит снимать передвижение пассажира по самолету на видео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стюардесса, поработавшая в пяти разных авиакомпаниях, раскрыла опасность подаваемого в самолетах питания.

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Автор
Кристина Долматова
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