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16 апреля • обновлено в 19:28
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Стюардесса раскрыла правду о работе во время пандемии: запрещают говорить, не заботятся о сотрудниках

1.1т
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Бортпроводники раскрыли правду об условиях работы в период пандемии коронавируса.

Одна из стюардесс отметила, что на распространение вируса огромное влияние оказали именно авиаперевозки, при этом никому нет дела до членов экипажа, пишет Fodors Travel.

Стюардесса раскрыла правду о работе во время пандемии

В качестве примера работница привела крупного авиаперевозчика Delta, который разослал своим пилотам инструктаж о том, как действовать в случае, если у сотрудника был положительный результат теста на выявление COVID-19. В нем говорилось о необходимости сохранять тайну и не распространяться об этом своим коллегам.

Другая бортпроводница отметила, что авиакомпании не выполняют требования о проведении дополнительных уборок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американский пилот Патрик Смит рассказал о главной опасности самолетов, а также назвал их "инкубаторами болезней".

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Автор
Мария Дидык
Тег
путешествия
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