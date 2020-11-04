Стюардесса раскрыла главные страхи в своей профессии

Юля Ухина Журнал 16:53, 4.11.2020 Обновлено: 16:57, 4.11.2020

Известная в соцсетях стюардесса по имени Любовь поделилась с подписчиками своими главными страхами на работе. Среди них – опоздание на рейс, потеря документов и жалобы от пассажиров.

Так, о своих фобиях бортпроводница рассказала на личной странице в Instagram. По словам девушки, больше всего она боится проспать будильник, ведь опаздывать на рейс категорически запрещено.

"Я как-то раз проспала рейс и по этой причине завожу 5 будильников. Особенно боишься проспать после отпуска, потому что режим сна сбивается: когда ты весь день спишь, а ночью бодрствуешь", – призналась Любовь.

Instagram lovefaliya

Еще один страх – не пройти медкомиссию, ведь это может быть чревато серьезными последствиями для бортпроводницы.

"Это самое неприятное что может быть у стюардессы, потому что в этой ситуации либо увольняют с работы, либо отправляют надолго лечиться. Никому такого не желаю. Здоровье – это самое ценное, что у нас есть, берегите его", – призналась стюардесса.

Instagram lovefaliya

Третьим пунктом она обозначила вероятность забыть документы, без которых нельзя улететь: загранпаспорт, свидетельство бортпроводника и медицинское заключение. Стюардесса также отметила, что опасается жалоб пассажиров, ведь порой они могут быть написаны на пустом месте.

"Жалобы могут быть неоправданные, написанные на вас от ревности к мужу или еще чего хуже. Но чаще пишут жалобы на авиакомпанию, так как чаще возникают вопросы по поводу организационных моментов полета, что от нас не сильно зависит. В любом случае можно с каждым договориться. Пассажиры думают что нам за это ничего не будет, но на самом деле может быть выговор, а иногда и увольнение. Будьте добрее, и берегите друг друга. И помните, жизнь – это бумеранг", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам верный способ избежать потери чемодана во время авиапутешествия.

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