Стюардесса показала пышные формы в купальнике и вызвала ажиотаж в сети.

Известная в соцсетях стюардесса Бианка Парадис поделилась видео, на котором позировала в откровенном купальнике, и восхитила поклонников.

Соответствующий ролик бортпроводница опубликовала на личной странице в Instagram. На записи она сидела на высоком стуле перед камином, демонстрируя сексуальные формы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Золотые моменты. Отметила день рождения новым купальником", – написала Бианка.

Стюардесса показала пышные формы в купальнике и восхитила сеть (Instagram Бианки Парадис)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантной публикации стюардессы и засыпали ее комплиментами.

"Ты выглядишь очень сексуально", "Очень красивая", "Этот купальник очень хорошо подчеркивает твои длинные ноги", "Непревзойденная", – написали люди.

Стюардесса показала пышные формы в купальнике и вызвала ажиотаж в сети. Видео

Стюардесса показала пышные формы в купальнике и вызвала ажиотаж в сети. Видео

Стюардесса показала пышные формы в купальнике и вызвала ажиотаж в сети. Видео

Стюардесса показала пышные формы в купальнике и вызвала ажиотаж в сети. Видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известная в соцсетях стюардесса по имени Джесси сфотографировалась топлес во время отдыха и смутила своих подписчиков.

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