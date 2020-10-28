Стюардесса показала, что происходит на борту самолета во время падения

Сотрудница частной авиакомпании опубликовала видеоролик, где наглядно показала, как происходит эвакуация при крушении самолета. Так, после команды пилота, девушка в униформе села на место бортпроводника и начала пристегиваться ремнями безопасности.

На кадрах видео в TikTok видно, что после криков "аварийная ситуация", стюардесса вскочила с кресла, спрятала его в корпус салона и начала метаться между сидений. Параллельно оповещая о начале экстренной эвакуации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Потом бортпроводница достала фонарь и начала освещать пассажирам проход в салоне, поочередно указывая на место выхода из самолета.

В комментариях под видео подписчики выразили благодарность сотруднице авиалиний за такие кадры.

"Спасибо, что делишься этим. В будущем я планирую стать стюардессой, и мне пригодятся такие знания", – написал один из фолловеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса по имени Рушана выложила видео в TikTok, где поделилась несколькими способами, как помочь пассажирам самолета с заложенными ушами.