Стюардесса объяснила, зачем бортпроводницы используют красную помаду

Стюардесса Хизер Пул объяснила, что красная помада, которую зачастую выбирают бортпроводницы для своего макияжа, напрямую связана с безопасностью пассажиров самолета.

Об этом женщина сообщила изданию Daily Star. По словам Хизер, яркий цвет помогает зафиксировать внимание путешественников в случае экстренной ситуации и буквально заставляет их "читать по губам". Таким образом они способы лучше воспринимать информацию, которую пытается донести до них летный состав.

Пул заметила, что несоблюдение правил макияжа может обернуться для стюардесс необратимыми последствиями – к примеру, одна из ее коллег однажды нанесла на губы нюдовый оттенок, а на следующий день не появилась на работе.

"Мы понятия не имели, уволилась она или ее выгнали", – рассказала бортпроводница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная в соцсетях стюардесса по имени Любовь поделилась с подписчиками своими главными страхами на работе. Среди них – опоздание на рейс, потеря документов и жалобы от пассажиров.