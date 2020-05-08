Стюардесса назвала самую раздражающую привычку пассажиров в полетах

Кристина Долматова Журнал 17:06, 8.05.2020

Стюардесса Хизер Пул, автор книги о работе авиакомпании, рассказала о привычке пассажиров, которая больше всего раздражает бортпроводниц.

Ее слова приводит Daily Express. По словам девушки, стюардессам не нравится, когда туристы заказывают диетическую колу.

Фото: moya-planeta.ru

"Этот напиток пенится сильнее других, поэтому наливать его – целая мука, особенно, если придется класть в стакан лед" – сказала Хизер.

Как объяснила бортпроводница, за то время, что она наливает диетическую колу, она могла бы подать напиток трем пассажирам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийский бренд белья Honey Birdette выпустил откровенную рекламу с участием девушек в форме стюардесс и возмутил реальных бортпроводниц.

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Travel Журнал

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