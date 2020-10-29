Стюардесса назвала главное условие успешного общения с бортпроводниками

Стюардесса одной из авиакомпаний заявила, что самое важное в процессе взаимодействия и общения с бортпроводниками – быть вежливым и благодарным.

При этом, по словам женщины, не нужно ничего ожидать взамен, к примеру, повышения класса обслуживания или дополнительных льгот. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на Reddit.

"Вам необходимо быть искренними с бортпроводниками, потому что у них тяжелая работа, а не потому, что вы втайне надеетесь, что это что-то вам даст... Им приходится иметь дело со множеством капризных людей", – пояснила она.

Кроме того, стюардесса порекомендовала обращаться к бортпроводникам по имени и чаще говорить им "спасибо" за все, что они делают.

"Рекомендую взять с собой упаковку шоколадного ассорти и отдать его бортпроводникам в процессе посадки", – подытожила она.

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