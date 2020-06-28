Страны ЕС изменили правила для авиапассажиров из-за пандемии

В период пандемии COVID-19 все авиапассажиры в странах ЕС обязуются носить маску, начиная с аэропорта вылета и заканчивая аэропортом назначения. В некоторых аэропортах также изменили правила перевоза ручной клади.

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Так, в связи с пандемией некоторые авиалинии разрешили брать не больше одной сумки в ручную кладь. О новых, измененных правилах для авиапассажиров пишет Deutsche Welle.

Согласно инструкциям Европейского союза, менять маску необходимо каждые четыре часа. Пассажирам рекомендуется иметь при себе как минимум одну запасную маску, поскольку досмотр багажа и регистрация занимают обычно более четырех часов.

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Пассажиры, которые не могут носить медицинские маски по медицинским соображениям, получат исключение из этого правила.

Также при досмотре багажа пассажирам будет необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, придерживаясь специальной разметки на полу. Правило, позволяющее брать в ручную кладь только одну сумку, должно ускорить процесс досмотра и минимизировать риск заражения коронавирусом в аэропорту.

В то же время, обязательного измерения температуры у всех авиапассажиров и специальной рассадки на борту самолетов не будет, однако авиакомпании могут устанавливать свои правила самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Европы готовы закрыть отдельные границы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.