Стало известно о строительстве мемориала жертвам COVID-19

В Уругвае построят первый в мире "Мемориал пандемии", чтобы почтить память жертв COVID-19.

Концепцию памятника разработало архитектурное бюро Gómez Platero. Мемориал построят на краю скалы, куда можно попасть только по пешеходной дороге, пишет ArchDaily (чтобы посмотреть фото проекта, доскролльте страницу до конца).

В центре круглой конструкции планируют сделать отверстие, через которое посетители смогут увидеть океан, расположенный внизу. Архитекторы уверены, что на платформе мемориала одновременно могут поместиться 300 человек с учетом социальной дистанции.

Проект мемориала archdaily.com

Строительство начнут после того, как правительство Уругвая закрепит место за памятником. На работу планируют потратить около шесть месяцев.

Мемориал построят в Уругвае archdaily.com

Отметим, что по данным университета Хопкинса, в мире зарегистрировано 22,4 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, из них – 787 тысяч смертей. На 20 августа коронавирусом в Украине заразились 98 537 человек. Умерло 2 184 пациенты, выздоровели – 50 441.

На строительство мемориала уйдет примерно шесть месяцев archdaily.com

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в Украине в последнее время значительно увеличилось по сравнению с показателями по состоянию на весну. Однако сейчас ход COVID-19 имеет несколько иной характер, рассказал один из семейных врачей жителей Соломенского района Киева.