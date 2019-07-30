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Стало известно о смерти десятков россиян в Турции: что их убивает

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В 2019 году в турецкой Анталье было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых.

Об этом заявил генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза, передает РИА Новости. По его словам, это связано с тем, что россияне перед поездкой не всегда могут адекватным образом оценить состояние своего здоровья.

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"Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата. …Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками", — заявил Рогоза.

Как сообщал OBOZREVATEL, с мая текущего года на турецких курортах по различным причинам скончалось больше десятка украинцев.

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Место
Турция
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А вот и не правда. Россиян убивает "Всё включено" ! Россияне умирают от разрыва желудка и впадают в алкогольную кому .
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Беспробудное пьянство и обжираловка на халяву - вот основное, что выделяет этот одичалый скот среди всех гостей. Так же именно это есть основной причиной падежа скота! Расеянин - хорошо только в дохлом виде!
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