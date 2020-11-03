Стало известно о личном письме погибшего на "Титанике" пастора: его продадут на аукционе

В Великобритании выставят на аукцион письмо пастора лондонской баптистской церкви Walworth Road Джона Харпера, погибшего на "Титанике".

Об этом сообщает издание Fox News. По словам инсайдеров, проповедник написал письмо за три дня до крушения и выразил в нем благодарность "дорогому брату Янгу" за его помощь в организации поездки. Послание было написано на фирменных бланках "Титаника" и датировано 11 апреля 1912 года.

"Я пишу вам эти строки прямо перед тем, как мы доберемся до Квинстауна. Заверяю вас, что не забыл ни вас, ни всю вашу доброту во время нашего пребывания на севере", – приводит издание слова пастора.

К слову, письмо предварительно оценивают в $38,8−65,7 тысячи. Лот выставят на аукцион 14 ноября.

Проповедник путешествовал на корабле со своей шестилетней дочерью и сестрой. В ночь крушения "Титаника" пастор поместил в шлюпку родных и отдал свой спасательный жилет другому пассажиру. По некоторым данным, Харпер проповедовал Евангелие попутчикам до самого конца – сначала оставшимся на борту тонущего корабля, а потом и тем, кто находился в ледяной воде Атлантического океана, до самой смерти.

"Титаник" вышел из британского Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года, это был его первый и последний рейс. В ночь с 14 на 15 апреля лайнер столкнулся с айсбергом и вскоре затонул. В результате погибли 1496 человек из числа пассажиров и членов экипажа, а 712 человек спасшихся подобрал пароход "Карпатия".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что копию "Титаника" собираются отправить в путешествие в 2022 году, чтобы корабль повторил маршрут затонувшего лайнера.