Стало известно, кто из ведущих вернется в новый сезон "Орла и решки". 24см

Российская блогерша Настя Ивлеева благодаря поклонникам вернется в новый сезон тревел-шоу "Орел и решка".

Все началось с того, что фанаты засыпали звезду вопросами, вернется ли она в программу. Девушка в шутку сказала, что примет участие в шоу, если пост с ее фото в Instagram-аккаунте телеканала "Пятница!" наберет больше 500 тысяч комментариев с хэштегом #настюшкуврешку.

За три дня публикация набрала больше 600 тысяч комментариев. Ивлеева была шокирована от такой активности и сказала, что сдержит свое обещание и вернется в шоу "Орел и решка" в новом сезоне.

За три дня публикация набрала больше 600 000 комментариев Скриншот Instagram @fridaytv

"Я счастлива, что вам нравится эта программа, а я ваша любимая ведущая! Еще больше убогого английского и новых песен! Ждем реакции руководства шоу", – написала блогерша.

Ивлеева вернется в шоу "Орел и решка" Clutch.ua

Генеральный директор телеканала Николай Картозия был удивлен от такой армии фанатов Ивлеевой и подтвердил, что они действительно смогли добиться своего.

"Такое у нас впервые. В путешествие ведущего отправляет не рада продюсеров, а ваши 500 тысяч комментариев", – написал Картозия на своей странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Настя Ивлеева и ее муж певец Элджей сообщили о том, что заболели на коронавирус. С ними проживала также ее мама – она в группе риска. Блогер отметила, что у них с Элджеем болезнь протекает достаточно легко.