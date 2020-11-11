Стало известно, когда можно будет свободно летать в Европу: названо три сценария

Европейская организация по безопасности воздушной навигации обнародовала три прогноза восстановления авиаперевозок после последствий пандемии в Европе.

Так, по оптимистическому прогнозу, трафик может возобновиться до 2024 года. Такой вариант возможен, если к лету 2021 будет доступна вакцина против коронавируса, сообщили в Евроконтроле.

Наиболее вероятный прогноз – трафик восстановится до 2026 года, если к лету 2022 станет доступной вакцина против коронавируса.

Наихудший прогноз – трафик возобновится не ранее 2029 года, если вакцина будет неэффективной.

Обнародовано три прогноза восстановления авиаперевозок после последствий пандемии в Европе GoodFon

"Эта катастрофическая картина для авиации и области ясно показывает, почему государствам так важно принимать последовательные и согласованные меры для поддержки авиационной отрасли. Чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности", – сказал генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан.

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