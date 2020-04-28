Стало известно, что произойдет с отелями из-за коронавируса

Гостиничный бизнес претерпит существенные изменения после окончания пандемии коронавируса. Так, во многих отелях изменятся правила проживания для туристов.

По данным издания Fox News, изменения уже введены в тех отелях, которые принимали медиков, контактировавших с зараженными пациентами.

pexels.com

Среди нововведений будет виртуальная регистрация. Прежде чем войти в отель, туристы должны проверить температуру. Пользоваться лифтом можно будет только по одному. Также, возможно, постояльцам придется самостоятельно менять постельное белье, оставляя его под дверью в специальном пакете.

pexels.com

Места общего пользования — бар, ресторан, спортзал, бассейн и другими — можно посещать по графику, исключающему скопление людей.

pexels.com

Как ране писал OBOZREVATEL, турецкие отели откажутся от системы питания "шведский стол" из-за ситуации с коронавирусом. Вместо этого туристам предложат комплексное меню или сервис "а ля карт".