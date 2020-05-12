Стало известно, что будет с отелями после карантина

Стоимость проживания в отелях в будущем увеличится в два или четыре раза из-за последствий пандемии коронавируса.

Такую информацию публикует издание Telegraph со ссылкой на экспертов в гостиничном бизнесе.

Владельцы объектов размещения будут вынуждены увеличить затраты на уборку помещений, а также установить дорогостоящее оборудование, чтобы предотвратить распространение вирусов. Вероятнее всего, эти издержки будут включены в стоимость проживания для туристов.

"Я думаю, что увеличение расходов будет колоссальным. Вероятно, цена размещения удвоится, а в некоторых случаях, может, даже увеличится в четыре раза", — поделился своим прогнозом представитель онлайн-сервиса для жалоб и рекомендаций постояльцев Resolver Мартин Джеймс.

Повышение цен может коснуться и тех, кто планирует бронировать жилье через сервис аренды Airbnb. Некоторые владельцы квартир уже заявили, что им придется увеличить стоимость проживания, чтобы компенсировать потерю доходов из-за карантинных мер на фоне пандемии коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Турции кризис вынуждает турецких отельеров менять принципы работы. В частности, систему "все включено" могут заменить на питание по меню.

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