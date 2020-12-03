Стало известно, будут ли ужесточать правила въезда в Турцию для украинских туристов

На сегодняшний день в Турции наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Но в ближайшее время в стране не планируют ужесточать правила въезда для украинских туристов.

В правительстве надеются взять под контроль сложившуюся ситуацию. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает "РБК-Украина".

"Правила въезда для украинцев на данный момент не меняются. Мы надеемся взять под контроль ситуацию с пандемией в Турции в ближайший месяц. Также ожидаем, что в Украине начнется вакцинация. Конечно, если ситуация будет ухудшаться, мы можем вернуться к этому вопросу (пересмотру правил въезда. – Ред.). Но на данный момент для украинцев они остаются прежними", – сообщил Мехмет Нури Эрсой.

Кроме того, он напомнил, что сейчас в Турции действует программа безопасного туризма, которая во время пандемии отлично сработала.

Так, в течение всего сезона отели страны регулярно проверяли, и все они должны были соответствовать правилам карантинных ограничений. Те гостиницы, где не обеспечивали туристам все необходимые меры безопасности – не открывались.

Напомним, ранее в Турции ввели новые ограничения для туристов, отдыхающих в отелях. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 декабря в Египте ввели новые карантинные правила. Так, магазины, рестораны и другие развлекательны заведения теперь будут работать в ограниченном режиме.