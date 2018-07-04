Среди пассажиров много детей: туристы снова застряли в аэропорту Киева

В аэропорту "Киев" (Жуляны) туристы с утра 4 июля ожидают вылета в итальянский Неаполь.

Как рассказала OBOZREVATEL одна из пассажирок, рейс авиакомпании Ernest Airlines должен был вылететь еще в 12:15.

"На теперешний момент рейс EG 276 IEV - NAP уже задержан на более чем 8 часов. Хочу отметить, что среди пассажиров достаточно много детей, женщина на инвалидной коляске! Уже вызвали начальника аэропорта", - сообщила она.

По словам туристки, представители авиакомпании "кормят завтраками".

"Сначала задержали до 18:30, теперь уже до 20:30", - уточнила она.

Также пассажирка добавила, что в аэропорту была в 9:00, регистрация началась в 9:30.

"Мы уже прошли пограничный контроль, находились в зоне Duty free, затем объявили о задержке рейса - вывели нас всех обратно со словами, что потом еще раз пройдете заново регистрацию. Кормили один раз - бутерброд и вода - это было около 11:00", - рассказала туристка.

Отметим, по информации на сайте аэропорта "Киев", с 12:15 идет регистрация на рейс EG 276 IEV – NAP.

Также в справочной аэропорта OBOZREVATEL подтвердили задержку рейса.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый инцидент с задержкой рейсов. Недавно более сотни туристов застряли на испанском острове.

Кроме того, ранее в аэропортах Львова и Киева произошли ЧП с пассажирами.