Советы туристам: как не стать жертвой туроператоров

Туристические агентства научились на хитростях зарабатывать на клиентах деньги.

В рейтинге указаны крупнейшие финансовые ловушки от туроператоров, сообщает ТСН.

На первом месте оказались махинации с курсом валют. У туроператора есть свой курс, который отличается от официального. Он на несколько пунктов выше.

По словам президента Украинской ассоциации турагентств Антона Рудича, туроператор заложил другой курс, чтобы учесть риски.

Туристам советуют просить показывать цены в гривнах. По крайней мере в день оплаты, вы не будете искать дополнительные суммы на то, чтобы это путешествие наконец выкупить и отдохнуть.

На втором месте – медстрахование. По словам руководителя отдела турстрахования Елены Дьяченко, стандартный полис должен покрывать амбулаторную помощь, скорую помощь, стоматологию и возвращения домой. Также существуют "золотые" варианты.

Вам могут предложить один за 70 евроцентов в сутки, другой - за 1,4 евро. Но обе покрывают лечение на 30000 евро. Одна страховка может лечить только, например, от насморка, другая - только от давления. И если ваш диагноз не совпадает, тогда за лечение вы заплатите сами.

На третьей позиции оказались горящие туры. "Если агентство начинает сразу со скидок говорить - это слабое агентство. Но чем надежнее, чем продуманнее оператор, тем маловероятно, что у него будут так занижены цены", - считает Рудич.

На четвертом месте - туристический банкрот. По закону, который писали еще в конце прошлого века, если туроператор на нуле, турист не может требовать с него деньги.

По словам Рудича, действующие законы не защищают туристов. Клиенты не получат ничего: и в тур не поедут, и деньги не вернут. Сейчас в Украине действуют около 3000 туроператоров, агентств в разы больше. Только 20% из них являются честными, то есть не скрывают свой реальный финансовое положение, говорят сами игроки рынка.

Также советуют обратить внимание на соответствие номера гостиницы, которую вы бронируете. Чтобы избежать непоселения, надо сразу требовать подтверждения брони. И только после этого отдавать средства.

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