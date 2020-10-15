Словения закрыла границы для туристов

Власти Словении закрыли границы для иностранных туристов – запрет официально вступил в силу с 13 октября.

Авиакомпании начали массово отменять рейсы, которые планировали выполнять в ближайшие несколько недель. Информацию о запрете на въезд в страну с целью туризма опубликовали на сайте полиции Словении.

С начала октября для въезда в Словению требовался ПЦР-тест с отрицательным результатом, 14-дневная самоизоляция не требовалась.

Отметим, с момента начала пандемии Словения стала первой европейской страной, которая официально объявила о победе над коронавирусом. Такое заявление правительство Словении сделало 14 мая 2020 года. При этом карантин в стране не отменяли, а для иностранцев действовал ряд ограничений. Спустя несколько месяцев ситуация с распространением коронавируса в пределах государства ухудшилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Объединенных Арабских Эмиратов изменили правила въезда для украинцев – теперь туристам будет необходимо сдавать дополнительный тест на COVID-19 в аэропорту Дубая. Также новые ограничения для украинцев ввели в Румынии.