Сколько денег потерял туризм из-за коронавируса: названа впечатляющая сумма

Президент Всемирного экономического форума Булут Багчи заявил, что на данный момент мировая индустрия туризма потеряла 600 миллионов долларов.

Об этом Багчи рассказал в комментарии турецкому агенству Anadolou.

КП

"Сейчас экономические потери в секторе туризма из-за вспышки Covid-19 составляют $600 млн, к концу года они могут достичь триллиона долларов. Учитывая скорость, с которой распространяется вирус, и его влияние на туризм, работу в этой сфере могут потерять 50 млн человек", – говорит Багчи.

По его словам, в год сектор туризма генерирует около $1,7 трлн. Сейчас спад в отрасли составляет 70%, и он продолжается.

acceleratetv.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут на неопределенный срок невозможными, из-за чего украинцам рекомендовали вернуться в Украину спецрейсами в течение пяти дней. Такое обращение 23 марта опубликовала пресс-служба МИД.

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