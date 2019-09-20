Скандал вокруг МАУ из-за сервиса на борту: появилась неожиданная реакция президента

Новый президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне выступил против существующих в ней правил и пообещал их изменить. Поводом стал пост журналиста Богдана Болховецкого о плохом сервисе на борту одного из самолетов МАУ.

По словам Дыхне, журналист не сразу пошел на контакт, поскольку не верил, что в авиакомпании могут захотеть разобраться.

"Причина простая – человек не верил, что его хотят послушать и услышать. Что авиакомпании не безразлично. К счастью, мы связались в телефонном режиме, и я получил информацию из первых уст. И знаете, что? Оказалось, что на борту все было "по правилам". А теперь вопрос – не в правилах ли проблема? Стандарты обслуживания – мое все! И я буду над этим работать", — пообещал президент МАУ на своей странице в Facebook.

Президент МАУ Евгений Дыхне Avianews

"Я благодарен Богдану Болховецкому​ за внятное объяснение. Пассажиров, столкнувшихся с сервисными проблемами, прошу обращаться в личку на мою страницу ФБ с обстоятельным обращением, включающим указание даты, номера рейса и посадочного места", — написал Дыхне.

Отметим, что такая реакция президента крупной компании является беспрецедентной для Украины.

Как написал в Facebook журналист Болховецкий, персонал в бизнес-классе одного из рейсов МАУ не справился с обслуживанием из-за овербукинга - на рейс было продано больше билетов, чем есть на самом деле. Из-за этого часть людей пересадили в бизнес-класс.

Бизнес-класс в МАУ Avianews

Одна стюардеса случайно отдала обед пассажира бизнес-класса человеку, которого подсадили из-за овербукинга. Дополнительных обедов на борту самолета не оказалось, поэтому оставшемуся без еды бизнесмену предложили доесть уже начатую еду, от чего он отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Ryanair оскандалилась с сервисом – пассажиров заставили платить за предоставленную воду, которую они получили в 30-градусную жару.

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