Сантандер: как отдохнуть в Испании по-королевски с минимальными затратами

Если вы турист с опытом и толпы китайских путешественников и попсовые места вызывают у вас приступ истерики, рекомендую отправиться на север Испании. Пунктом назначения выбираем Сантандер и пусть вас совсем не беспокоит, что это портовый город. В данном случае, отдыхая на пляжах, которые по праву можно назвать европейской Копакабаной, вы не заметите присутствия судов.

Не буду в очередной раз вдаваться в плюсы получения Украиной безвиза. Просто покупаете билет, не задумываясь о странах, которые придется пересечь и едете отдыхать. В Сантандер украинцам проще добраться через Польшу. Пока, от нашего соседа вариантов перелета больше. Киев-Варшава-Сантандер-Варшава-Киев при распродажах, частице везения и терпения могут обойтись вам в 2 тыс. грн, если без этого всего - рассчитывайте до 150 евро за билеты с человека.

Пляж Sardinero, Сантандер

Полуостров Магдалены, Сантандер

Сантандер фото: Леся Гасыч

Сантандер sun-spain.ru

Испанский город не пользуется популярностью у иностранных туристов. За неделю пребывания мы всего один раз слышали на улице россиян, в супермаркете нам помогала женщина из Литвы, а в одном из баров парнем официантки оказался украинец. Вот и все. Но поверьте - это прекрасно! Полное погружение в испаноязычную среду (с английским языком все очень плохо, даже у молодежи), отдых мыслями от наших проблем, "зрад і перемог".

Добраться из небольшого аэропорта в сам город можно на автобусе (билет 5 евро) или такси. Городской транспорт ходит часто и доставит вас до автостанции за 15 минут. Хостелов/гостиниц в городе тоже немного. Жилье здесь можно арендовать у местных жителей через booking.com или airbnb.com. В августе за номер в 3-х комнатной квартире с завтраками мы заплатили 250 долларов/двоих. Фернандез, молодой хозяин, сам приехал на отдых из Мадрида и сдавал две комнаты туристам. С нами были еще испанцы и французы. Конечно, случается всякое, но нам повезло и никто из жителей никому не надоедал и почти не видел друг друга.

Если вы знакомы с испано-итальянской средой - вас мало удивит позднее открытие магазинов и их раннее закрытие. Но, однозначно, порадует местный образ жизни и их отношение к семье, детям. Если в будни на пляжах вы встретите в основном молодежь и испанцев, у которых отпуск, то в выходные и даже после обеда на отдыхе здесь все члены семейства - от бабушек до самых маленьких внуков. Отдельная каста - пенсионеры. Они нежатся на солнце постоянно. Мило наблюдать за семейной парой, которая нежно ухаживает друг за другом и бережет от солнечных ожогов, или следовать за старенькими подругами, которые шагают на пляж. Их отдых излучает тепло, спокойствие и любовь.

фото: Леся Гасыч

Отдельно хотелось бы сказать о море, которого здесь нет. Купаться вам придется в Атлантическом океане. Когда вы только подходите с тенистых улиц к берегу, вы чувствуете этот мощный гул, который на самом пляже вас накрывает с головой. Еще неделю вы не сможете спокойно спать, так как звук волн будет стоять в ваших ушах за тысячи километров от Сантандера. Возможно, это любовь. Но тем, кто любит понежиться в горячих водах Красного моря или, на крайний случай, теплого Черного, океан придется не по душе. Его температура не просто освежает, в данной ситуации холодная вода в киевских квартирах будет вам за счастье. В жаркие дни она прогревается до +20. Но местных это не останавливает и они по-настоящему в ужасе от того, что есть теплее и комфортнее и удивлены - зачем? Когда наблюдаешь за малышами, которые бесстрашно болтаются в волнах, становится стыдно за себя и забывая о тысячах игл, которые впиваются в тело, с радостным криком бежишь прыгать на волнах. К слову, детей из сада воспитатели водят также на океан.

Пляж Sardinero, Сантандер

Пляж, Сантандер nonstopholidays.pl

Пляж Matalenas, Сантандер eyeonspain.com

Пляж Magdalena, Сантандер spain-holiday.com

О еде. Испанцы любят хорошо поесть и не всегда это будет называться "здоровой пищей". На пляжах популярные бутербродные перекусы (белый тостовый хлеб, сыр, ветчина). Пищу берут с собой и никто не ходит по головам и ничего не предлагает. Алкоголь, кстати, не запрещен - пиво, сидр, легкое вино и традиционная сангрия встречалась в большинстве компаний. На уличных фестивалях, которых мы видели достаточно много, можно перекусить картошкой-фри, сосисками, разнообразными сладостями и хоть чем-то местным - паэльей, хамоном и сыром. Цены - 5-8 евро за порцию, напитки - 3-5 евро, мороженое 0,60-1 евро. В учреждениях местной кухни больше и цены стартуют от 8 евро за блюдо, вино - 1,5 евро 100 гр. Must try - пинчос в тапас-барах. Это своего рода бутерброды с разнообразным наполнением. Иногда даже в голове не укладывается, что из этого можно было сделать закуску. Один из лучших по отзывам туристов и рекомендациям гида Мишлена - бар Casa Lita. Цены на пинчос здесь будут выше, чем у других (от 2,5 евро за штуку), но посетить его стоит. В самом заведении хвастаются приготовлением 300 различных тапас. В качестве бонуса - невероятная атмосфера и постоянное отсутствие свободного места. Похожие бары - El Quebec, Asubio, Cañadio. Обратите внимание, что если вы хотите отдохнуть на улице - это обойдется вам в большую итоговую сумму. Вообще, испанцы отдыхают по вечерам такими же большими компаниями, как и на пляже.

Тапас в Casa Lita фото: Леся Гасич

Из интересных мест, где стоит побывать - огромная набережная с современными инсталляциями, которой просто приятно гулять вечером, многочисленные парки. Среди них особенно выделяется бывшая резиденция испанских королей - сейчас здесь отель и ресторан. Вокруг небольшого "дворца" (именно так, ведь это скорее стильная, уютная вилла, чем причудливый огромный дом) великолепный парк Магдалена со скалистыми берегами и невероятными видами на океан. Монархи знают толк в хороших местах. С одной стороны устроили мини-зоопарк, где можно увидеть морских котиков, тюленей и пингвинов, а также музей с копиями кораблей викингов. Все бесплатно. Для любителей музеев здесь тоже найдутся развлечения - Музей доисторической эпохи и археологии Кантабрии, морской музей, Музей изобразительных искусств.

Пляж Magdalena, Сантандер europealacarte.co.uk

Музей в парке Магдалена europealacarte.co.uk

парк Магдалена europealacarte.co.uk

Королевская резиденция europealacarte.co.uk

Если хотите больше - отправляйтесь за город. Рядом есть замечательное испанский городок Сантильяна-дель-Мар, который как-будто стал иллюстрацией для открыток региона. Здесь же расположены пещеры Альтамиры, которые известны своими наскальными рисунками, не просто самыми красивыми, но и наиболее сохранившимися. Любителям гор прямая дорога в национальный парк Пикос где Европа.

Коротко подводя итог, возможно, отдых в северном городе Испании понравится не всем. Молодежи, которая хочет ночной клубной жизни, здесь делать будет нечего, испанцы отдыхают, но в барах; любителям теплого моря - тоже не сюда, (у мамочек, которые летом упаковывают своих детей в теплые вещи здесь будет инфаркт), но если вы ищете полного релакса, невероятных летних пейзажей, колоритной испанской атмосферы - добро пожаловать в Сантандер. Не пожалеете!