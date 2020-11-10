Санта-Клаус открыл рождественский сезон онлайн. Видео

Санта-Клаус официально открыл рождественский сезон. Но в этом году он был вынужден сделать это онлайн.

О начале праздничного периода сказочный дедушка объявил в своей резиденции в финском Рованиеме, пишет "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Родной город Санты во время пандемии страдает от нехватки гостей, поток туристов уменьшился аж на 90%, в основном из-за карантинных ограничений на путешествия. Финские турфирмы прогнозируют, что приезжать как обычно люди смогут только осенью следующего года.

Впрочем, Санта Клаус призывает человечество не нервничать. Уверяет малышей, что подарки вместе с командой будет доставлять, несмотря на пандемию. И предлагает быть в праздничный сезон вместе с близкими даже онлайн и настраиваться на позитив.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве празднование Нового года-2021 пройдет в условиях карантина: не будет концертов и ограничат посещение праздничной зоны на Софийской площади.