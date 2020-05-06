Самые отвратительные и странные блюда в туристических странах: как выглядят

Местная кухня в путешествиях привлекает туристов не меньше, чем достопримечательности. Однако, помимо традиционных блюд, во многих странах есть необычные деликатесы, которые решится попробовать далеко не каждый.
OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, какие странные и отвратительные блюда можно встретить в туристических странах.
Черепашье желе
Черепашье желе – один из традиционных десертов в Китае. Блюдо готовится из измельченного панциря черепахи и нескольких видов трав, а перед подачей его поливают медом или фруктовым джемом.
Черепашье желе
flickr.com
Сюрстремминг
Сюрстремминг, или квашеная селедка – традиционное шведское блюдо, попробовать которое решаются лишь самые смелые туристы. Помимо необычного кисловатого вкуса, деликатес обладает довольно специфическим запахом – резким и неприятным.
Настоящие ценители едят блюда прямо из банки. Однако обычно сюрстремминг употребляют с вареной картошкой, помидорами, луком.
Сюрстремминг
mittkok.expressen.se
Мороженое из осьминогов
В Японии мороженое с добавлением морепродуктов пользуется популярностью. Впрочем не все остаются в восторге от необычного десерта. А всему виной специфический вкус: несмотря на то, что осьминога тщательно вымачивают в молоко или зеленом чае, мороженное обладает странным вкусом.
Мороженое из осьминогов
pinterest.co.uk
Печенье с осами
Еще один популярный в Японии десерт – печенье с осами. Правда, в отличие от предыдущего, этот деликатес любят многие местные жители. Печенье с осами богато белком и при этом имеет небольшую цену.
Печенье с осами
businessman.ru
Кровяные блинчики
Во многих странах существует свой рецепт приготовления популярного блюда, и Финляндия не исключение. Однако здесь вместо молока добавляют свежую кровь.
Кровяные блинчики
foto-prikol.net
Мактак
Традиционное блюдо Гренландии готовится из замороженной шкуры кита и сала, и обычно подается сырым. Оно имеет несколько слоев: кожа, по вкусу напоминающая лесной орех, жир и защитный слой.
Мактак
fishki.net
Акутак
Любимый деликатес эскимосов Аляски и Северной Канады выглядит довольно аппетитно, однако на самом деле обладает специфическим вкусом. Так, мороженное акутак готовится на основе различных жиров: оленя, моржа, лосося, тюленя и с добавлением ягод, трав и сахара.
Акутак
novostiifakty.ru
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