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6 мая • обновлено в 23:10
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Самые отвратительные и странные блюда в туристических странах: как выглядят

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Местная кухня в путешествиях привлекает туристов не меньше, чем достопримечательности. Однако, помимо традиционных блюд, во многих странах есть необычные деликатесы, которые решится попробовать далеко не каждый.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, какие странные и отвратительные блюда можно встретить в туристических странах.

Самые отвратительные и странные блюда в туристических странах: как выглядят

Черепашье желе

Черепашье желе – один из традиционных десертов в Китае. Блюдо готовится из измельченного панциря черепахи и нескольких видов трав, а перед подачей его поливают медом или фруктовым джемом.

Черепашье желе

Черепашье желе

flickr.com

Сюрстремминг

Сюрстремминг, или квашеная селедка – традиционное шведское блюдо, попробовать которое решаются лишь самые смелые туристы. Помимо необычного кисловатого вкуса, деликатес обладает довольно специфическим запахом – резким и неприятным.

Настоящие ценители едят блюда прямо из банки. Однако обычно сюрстремминг употребляют с вареной картошкой, помидорами, луком.

Сюрстремминг

Сюрстремминг

mittkok.expressen.se

Мороженое из осьминогов

В Японии мороженое с добавлением морепродуктов пользуется популярностью. Впрочем не все остаются в восторге от необычного десерта. А всему виной специфический вкус: несмотря на то, что осьминога тщательно вымачивают в молоко или зеленом чае, мороженное обладает странным вкусом.

Мороженое из осьминогов

Мороженое из осьминогов

pinterest.co.uk

Печенье с осами

Еще один популярный в Японии десерт – печенье с осами. Правда, в отличие от предыдущего, этот деликатес любят многие местные жители. Печенье с осами богато белком и при этом имеет небольшую цену.

Печенье с осами

Печенье с осами

businessman.ru

Кровяные блинчики

Во многих странах существует свой рецепт приготовления популярного блюда, и Финляндия не исключение. Однако здесь вместо молока добавляют свежую кровь.

Кровяные блинчики

Кровяные блинчики

foto-prikol.net

Мактак

Традиционное блюдо Гренландии готовится из замороженной шкуры кита и сала, и обычно подается сырым. Оно имеет несколько слоев: кожа, по вкусу напоминающая лесной орех, жир и защитный слой.

Мактак

Мактак

fishki.net

Акутак

Любимый деликатес эскимосов Аляски и Северной Канады выглядит довольно аппетитно, однако на самом деле обладает специфическим вкусом. Так, мороженное акутак готовится на основе различных жиров: оленя, моржа, лосося, тюленя и с добавлением ягод, трав и сахара.

Акутак

Акутак

novostiifakty.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стало известно, где готовят еду для пассажиров самолетов.

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Автор
Анна Михно
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