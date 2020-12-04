Самые безопасные страны для туристов: обнародован список

Самыми безопасными для туристов странами оказались государства на севере Европы, а именно Исландия, Нoрвегия, Дания и Финляндия.

Такой вывод озвучила медицинская и туристическая организация International SOS. Также опубликована обновленная карта Travel Risk Map, где все страны распределены по 5 категориям. Самые безопасные – выделены зеленым, наиболее опасные – бордовым.

С минимальным уровнем риска можно путешествовать по Швейцарии, Словении, Люксембургу и островам Гренландия и Шпицберген.

Карта мира с указанным уровнем безопасности для туристов. Travel Risk Map

Низкий уровень вероятной опасности туристов ожидает и в большинстве стран западной Европы, Великобритании, Канаде, Австралии и США. Украина вошла в "оранжевую" категорию с средним уровнем безопасности для туристов. При этом отдельно выделены два региона – Донецкая и Луганская области – уровень опасности там считается, по мнению экспертов организации, одним из самых экстремальных в мире. Причина – военные действия в ОРДЛО.

Уровень опасности для туристов в Украине . Travel Risk Map

Отметим, аналитики оценивали государства с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (включая религиозное, общинное и этническое насилие), а также количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства.

В рейтинге учитывалась надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб и уязвимость территорий к стихийным бедствиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители популярных туристических стран назвали главные запреты, о которых должны помнить отдыхающие иностранцы. В первую очередь, это касается обращения с природой и животными.