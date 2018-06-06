Самое жуткое туристическое место в Мексике: опубликованы фото

Одним из самых загадочных туристических мест Мексики является остров Кукол.

Вполне безобидное название является только приманкой для посетителей - тропический остров населен изувеченными куклами, которые висят почти на каждом дереве и постройке.

В середине прошлого века здесь жил отшельник Джулиан Сантана Баррера. Он коллекционировал кукол, которых доставал из мусорных корзин. Таким образом мужчина хотел успокоить душу утонувшей поблизости девочки.

Wikiway

Wikiway

Некоторые люди утверждают, что идея собирать кукол пришла в голову отшельнику не просто так. Первую игрушку он нашел на месте трагедии – это стало неким знаком для мужчины.

Wikiway

Согласно другой версии, отшельник был сумасшедшим человеком, любящим выпить. Прежде он вел нормальный образ жизни, но пагубная привычка стала причиной отшельничества и бредовых идей.

Wikiway

В конце ХХ века история о странном человеке стала известна многим людям. Туристы начали массово приезжать сюда, привозя в подарок отшельнику пластмассовых пупсов.

Wikiway

Жизнь Джулиана закончилась трагично – в 2001 году его нашли мертвым в том самом месте, где погибла маленькая девочка. Самая вероятная причина смерти – сердечная недостаточность. С тех пор за островом присматривает племянник отшельника.

Wikiway

Wikiway

Wikiway

Wikiway

Wikiway

Остров Кукол расположен примерно в 18 км к югу от центра Мехико в самом сердце каналов Сочимилько. Добраться сюда можно только по воде, поэтому для визита придется арендовать лодку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы страны, чьи граждане тратят больше всего на путешествия.