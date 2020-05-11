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11 мая • обновлено в 12:11
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Самое грязное место в самолете: стюардесса раскрыла важный секрет

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Стюардесса, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, какое место в самолетах считается самыми грязными.

По словам бортпроводницы, пассажирам лучше никогда не использовать карманы впереди стоящего кресла, поскольку их практически не дезинфицируют. Об этом пишет Daily Express..

"Мы находим там грязные салфетки, больничные сумки, трусы, носки, жвачки, огрызки от яблок. А на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон, который потом прислоняете к лицу, или ноутбук", – пояснила стюардесса.

Самое грязное место в самолете: стюардесса раскрыла секрет

В то же время, недавние исследования показали, что кроме карманов на сидениях впереди, также самыми грязными поверхностями в лайнерах стали ремни безопасности, подголовники и откидные столики.

Согласно заявлению экспертов, на этих поверхностях были найдены плесень и бактерии кишечной палочки в огромных концентрациях.

Самое грязное место в самолете: стюардесса раскрыла секрет

Shutterstock

Помимо этого, бортпроводники рассказали, что времени обработать как следует все поверхности перед следующим рейсом практически нет, поэтому большую часть из них опрыскивают разбавленным дезинфицирующим спреем, который не может убивать бактерии.

Сотрудники авиакомпаний призывают никогда не класть еду на столики, а находясь в салоне самолета мыть руки с мылом и дезинфицировать их, а также поверхности, к которым будете прикасаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Хизер Пул, автор книги о работе авиакомпании, рассказала о привычке пассажиров, которая больше всего раздражает бортпроводниц.

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Автор
Ева Романова
Теги
самолет туристы туризм путешествия
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