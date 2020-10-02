Самая красивая в мире стюардесса показала пышные формы в купальнике и вызвала ажиотаж в сети

Стюардесса авиакомпании Air Asia Майбел Гуо, которую пользователи сети прозвали самой красивой бортпроводницей в мире, поделилась пикантным снимком.

Так, на нем девушка позировала в откровенном купальнике в бассейне, продемонстрировав пышные формы. Соответствующий снимок Майбел опубликовала на личной странице в Instagram.

"Запутавшиеся волосы, но страстное сердце", – подписала она публикацию.

Подписчики Гуо пришли в восторг от ее пикантного фото: "Я не устану повторять тебе, что ты самая красивая женщина на земле. Меня завораживает все, что ты делаешь", "Мое сердце начало биться быстрее", "Очень красивая", "Горячая".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная в соцсетях испанская стюардесса по имени Лекси сфотографировала себя голой в душе и привела фанатов в восторг.