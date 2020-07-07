Ryanair ввел дополнительные условия для пассажиров из-за коронавируса: что изменилось

В ирландском лоукостере Ryanair сообщили, что из-за эпидемии коронавируса просят пассажиров перед рейсом подтвердить, что они ознакомлены с ограничениями в стране, в которую направляются.

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу лоукостера.

"Во время онлайн-регистрации пассажиры направляются на "страницу ограничений на путешествия во время COVID-19" Ryanair, где они должны подтвердить, что ознакомились с существующими ограничениями до получения посадочного талона", – сообщили в Ryanair.

Фото – nikvesti.com

Кроме того, перед поездкой пассажиров просят заполнить и передать дополнительную проездную документацию. Также Ryanair советует клиентам прежде чем улететь проверять самые последние ограничения на поездки и требования в конкретной стране.

"12 пассажирам рейса Ryanair Киев – Афины было отказано во въезде в Афины в соответствии с действующими ограничениями правительства Греции в отношении граждан, не входящих в ЕС. Пострадавшие клиенты перебронированы на следующий доступный рейс в Киев", – рассказали в авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 17 граждан Украины, прибывших в Грецию рейсами Wizz Air и Ryanair, не были пропущены на территорию страны. Они были размещены в полицейском участке аэропорта Афин.