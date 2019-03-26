Ryanair откроет рейсы из двух новых городов Украины

Лоукост-авиакомпания Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова в июне 2019 года.

Об этом сообщает Avianews. По данным издания, Ryanair с 16 июня начнет выполнять рейсы в Краков с частотой два раза в неделю с вылетами из Одессы каждую среду в 13:05, по воскресеньям - в 12:45.

С 27 октября Ryanair запустит рейсы Одесса-Вроцлав с вылетами в 19:40 по вторникам и субботам.

Планируется также запуск рейса Харьков-Краков с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам.

Оба маршрута будут выполняться польской "дочкой" Ryanair - Ryanair Sun.

Помимо этого, с 27 октября Ryanair запустит рейсы Харьков-Вильнюс с вылетом из Харькова по средам в 9:25 и по воскресеньям в 9:10.

Как сообщал OBOZREVATEL, венгерский лоукостер Wizz Air существенно увеличил плату на услуги приоритетной посадки, а также поднял цену на регистрируемый багаж. Стоимость WIZZ Priority (приоритетной посадки) претерпела изменения. Ранее цена составляла от 5 до 15 евро, а сейчас — от 5 до 17 евро.

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