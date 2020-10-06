Румыния изменила правила въезда для украинцев: что нужно знать

Румыния изменила правила въезда в страну для украинцев: с 7 октября 2020 года туристам понадобится ПЦР-тест на коронавирус с негативным результатом или самоизоляция..

Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару объявил, что путешественники, приезжающие на территорию государства на срок до трех дней из стран с высоким риском, могут въехать в страну с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до поездки, пишет Mediafax.

Если путешественники въезжают на более длительный срок, они должны пройти 14-дневный карантин независимо от наличия отрицательного теста. На восьмой день карантина можно сделать тест, и если он окажется отрицательным, то самоизоляцию можно досрочно завершить на десятый день.

Решение вступает в силу с 7 октября. В список вошли более 50 стран, кроме Украины рисковыми считаются также США, Франция, Великобритания, Испания, Молдова, Венгрия, Грузия и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября правительство Болгарии запретило украинцам въезжать в страну без обязательного тестирования на наличие коронавируса и двухнедельного карантина до конца ноября.