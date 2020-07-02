Российский блогер высмеял отдых в Крыму: рай превратился в "гадюшник". Впечатляющие фото

Российский блогер Илья Варламов высмеял "современные" курорты в аннексированном Крыму, отметив, что ранее "райские" места превратили в "гадюшник".

Так, свое мнение он высказал в личном блоге, предоставив также впечатляющие снимки из популярного курортного города в Крыму Феодосии.

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

По словам Варламова, отдых в Крыму в 2020 году совершенно не оправдывает тех денег, которые придется потратить туристам. В городе Феодосия нет ни приспособленных пляжей, ни соответствующей инфраструктуры.

"Богатая на историю Феодосия заросла шалманами, дешевыми дискотеками и пивными. Из сервисов все примерно как на провинциальном вокзале... Важно понимать, что пляжей в Феодосии нет. Ну, формально они есть, но фактически никто там не отдыхает. Нормальные широкие песчаные пляжи начинаются за городом, но туда надо ехать. Городские пляжи Феодосии особо не чистят. Атмосферу портят гниющие водоросли, особенно грустно после шторма", – отметил блогер.

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Он также подчеркнул, что во многом запущенная ситуация с курортом связана с халатностью нынешней местной власти.

"Я не знаю, есть ли в Феодосии мэр и вообще какая-либо власть. Если вдруг есть, то со своей работой они не справляются. Берег зас*ан бесконечными пивными, пляжными клубами и прочим барахлом. Отовсюду доносится музыка уровня деревенских дискотек и запахи горящего на углях мяса и пива. Набережная более, чем унылая. Тут нет вообще ничего. Самый пи**ец, что нет даже освещения. Да, фонари стоят, но света ночью они не дают, так что народ гуляет по набережной в кромешной темноте", – указал Варламов и добавил:

"По Феодосии сложно ходить, потому что куда ни посмотри, будет больно. Очень грустно смотреть на город, который реально загибается и с каждым годом опускается на дно. Раньше еще была хоть какая-то надежда, но сейчас ее почти не осталось".

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Как проходит туристический сезон в аннексированном Крыму Фото: varlamov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились "красноречивые" фото из курортов аннексированного Крыма, на которых поубавилось отдыхающих из-за пандемии коронавируса и российской оккупации.

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