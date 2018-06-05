"Разочаровывает неравенство": волонтер из Филиппин об Украине

25-летняя волонтер из Филиппин Ревен Морилло приехала в Украину для того, чтобы поработать в школьном лагере GoCamp, где дети могут не только изучать иностранные языки, но и узнать о культуре преподавателей из других стран.

О своих впечатлениях и ожиданиях от Украины она рассказала изданию "То є Львів".

Ревен Морилло inlviv.in.ua

Собираясь в Украину, волонтер ожидала столкнуться с определенной жестокостью и негативом из-за событий на востоке страны, но ошиблась.

"Мне больше всего нравятся люди. Те, кого я встречала за свое не слишком долгое путешествие, были замечательными. Они искренние, гостеприимные и готовы помочь. Кроме того, украинцы ценят свою культуру и идентичность. Это очень важно и это вдохновляет. Но разочаровывает неравенство" , - рассказывает Морилло.

Так, в пример девушка привела элитный тренажерный зал возле школы, в которой она работала. Заведение было доступно только для обеспеченных людей. И поэтому было очень неприятно осознавать, что перспективная украинская молодежь и учителя порой лишены лучших средств для развития, говорит она.

"Хотя больше всего мне не хватало моей семьи, семья, которая меня принимала, и люди, с которыми я работала, сделали все, чтобы мне не было скучно. До приезда в Украину я не была дома в течение двух лет, но все-таки решила провести отпуск не в Филиппинах, а здесь, и принять участие в волонтерском проекте", - рассказала девушка.

И сейчас очень важно, чтобы ее семья не только разделяла ее взгляды, но и увидела, что ей дало пребывание в Украине, говорит девушка.

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