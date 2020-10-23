Раскрыта самая опасная поверхность для касания в самолете при пандемии

Самой опасной поверхностью для касания на борту самолета с точки зрения распространения коронавируса оказались подголовники.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на специалиста Мартина Линдсторма. Он пояснил, что большинство путешественников использует подголовники на креслах в качестве опоры по пути к местам в хвостовой части лайнеров и просил больше так не делать.

"Не касайтесь верхней части кресла, садясь на свое место или поднимаясь с него. Хоть авиакомпании и прилагают все усилия для повышения безопасности, но риск заразиться COVID-19 на борту самолета – очень высокий... Поэтому вы должны сами нести за себя определенную ответственность", – заявил Мартин.

Линдсторм также напомнил туристам о необходимости тщательно и регулярно дезинфицировать руки с применением антисептических средств, а также все окружающие во время путешествия поверхности, в том числе подлокотники, ремни безопасности, а также откидные столики и сенсорные экраны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестная стюардесса раскрыла реальную причину, почему члены экипажа просят пассажиров убирать откидные столики во время наиболее опасных этапов полета.