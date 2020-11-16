Раскрыта самая частая болезнь стюардесс

Популярная в соцсетях стюардесса раскрыла болезнь, которой чаще всего подвержены сотрудницы авиакомпаний. Так, по ее словам – это варикоз.

Такими подробностями бортпроводница поделилась на личной странице в Tik Tok. Девушка отметила, что из-за этого этой болезни они с коллегами часто обращаются за медицинской помощью (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Варикоз – самая частая болезнь у стюардесс, так как мы постоянно на ногах. Конечно, есть решение – противоэмболические чулки. Однако никто их не носит. Поэтому бортпроводницы часто обращаются за медицинской помощью", – заявила она.

Кроме того, стюардессы часто сталкиваются с такими проблемами, как сухость кожи, недосып и кровотечения из носа из-за сухого воздуха на борту. Также во время постоянных перелетов члены экипажа подвергаются радиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса по имени Рушана выложила видео в TikTok, где поделилась несколькими способами, как помочь пассажирам самолета с заложенными ушами.